Musik zum Träumen, Suchen und Finden!

Die Musik der „Traumvagabunden" ist tief melodisch, fein gezeichnet, genau beobachtet und in sanfte Poesie gehüllt. Es sind Lieder über den ganz normalen Alltag, die Liebe und die Gedanken unserer Zeit, mit denen das Liedpoesie-Duo um den Pianisten und Sänger Yiannis Brauweiler und die Cellistin Dörte Drieschner 2024 gleich mehrfach mit dem Deutschen Rock&Pop-Preis ausgezeichnet wurde.

Der Leiter der SAGO-Liedermacherschule, deren Absolvent Yiannis ist, formulierte es so: „Seine Lieder sind wunderbar: Konkret, anschaulich, direkt, warmherzig, humorig, eigen, unverwechselbar und unschätzbar!“

Yiannis erzeugt am Klavier mit seiner tiefen, kraftvollen Stimme eine fast schon märchenhafte Stimmung. Die berührenden, ehrlichen und fantasievollen Texte entführen den Zuhörer in die eigene Kindheit, regen zum Nachdenken an und wirken manchmal wie einem guten Film entsprungen. „Das war etwas für’s Herz“ beschreibt das Publikum die unvergesslichen und dynamischen Konzerterlebnisse mit den Traumvagabunden.

Dabei hält sich das Duo an der deutschen Sprache fest und bedient sich in seinen Songs immer wieder Naturmetaphern. Aber auch laute Töne mischen sich ins Programm. Manche dienen der Kritik, andere dem Witz, wieder andere äußern Wünsche oder widmen sich der Liebe. Musikalisch untermalt mal von fröhlicher Aufgewecktheit, mal von einem Hauch von Dramatik. Man hat das Gefühl, an etwas wirklich Besonderem teilhaben zu dürfen und ergibt sich ganz den Geschichten, die die Dresdner Musiker erzählen.