Traumziel "Südwest-Irland" mit Live-Band "Clarsach"

Ein Länderabend mit allen Sinnen: Bildern, Live-Musik und einem Schluck Irish Whiskey Irland - das ist Traumlandschaften pur: dramatische Klippen, an die der Atlantik unablässig donnert, schier endlose, menschenleere Strände, weite Moore, von Steinwällen begrenzte Wiesen und Weiden.

Die im Lied „40 Shades of Green“ besungenen 40 Grünschattierungen gehören beileibe nicht in das Reich der Phantasie, wie man auf der Fahrt durchs Land feststellt. Man kommt durch verschlafene Dörfer, sieht Steinzeugen aus vorchristlicher Zeit und Ruinen von Klosteranlagen und Burgen. Doch den Charme des Landes der Heiligen und Gelehrten erfasst man erst, wenn man seinen Bewohnern begegnet, die besonders in ländlichen Gegenden noch traditionell geprägt sind und ihre alten Bräuche pflegen. Und was wäre Irland ohne seine Pubs, das “verlängerte Wohnzimmer der Iren“, wo sich abends Musiker aus der Umgebung zusammenfinden, um miteinander die alten Jigs und Reels zu spielen und zu singen? Der Abend mit Referent Hansi Weiss vermittelt Ihnen einen Einblick in dieses liebenswerte Land, mit Schwerpunkt Südwesten. In der Pause können Sie sich an einem Uisce Beatha laben, dem Wasser des Lebens, besser bekannt als Whiskey. Umrahmt wird der Vortrag von traditioneller Live-Musik der Band „Clarsach“. Freuen Sie sich auf „good craic“, was in Irland so viel heißt wie prima Stimmung!