Traut euch!

Bühne frei für Geschichten, die das Leben schreibt: Menschen erzählen von Dingen, die sie selbst erlebt haben. Vorher machen sie einen Workshop bei Mike Trupiano. Er ist Schauspieler, Comedian und Schreibtrainer. Der Workshop findet statt am Sonntag, 28. September, um 18 Uhr im Reader’s Irish Pub. Und jetzt, zehn Tage später, trauen sich die Teilnehmenden auf die Bühne: Sie erzählen dem Publikum ihre ganz persönlichen Geschichten. Und sie laden zum Zuhören ein!

Zuhören ist heute wichtiger denn je. Es zeigt: Ich bin dabei. Ich unterstütze dich. Ich bin: dafür!