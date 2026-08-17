TRAUT EUCH!

In diesem Workshop können Menschen aus Göppingen ihre eigenen Geschichten erzählen. Die Geschichten kommen aus dem echten Leben. Sie können ernst, lustig, spannend oder schön sein

In diesem Workshop können Menschen aus Göppingen ihre eigenen Geschichten erzählen. Die Geschichten kommen aus dem echten Leben. Sie können ernst, lustig, spannend oder schön sein. Der Schauspieler, Comedian und Schreibtrainer Mike Trupiano gibt Tipps zum Schreiben und Erzählen – in einer freundlichen, entspannten Atsmosphäre. Am Freitag, 25. September, präsentieren die Teilnehmenden ihre Geschichten auf einer Bühne. Dabei ist es egal, ob jemand schon Bühnenerfahrung hat oder nicht. Alle können mitmachen.