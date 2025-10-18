Travestie Chapeau Claque & Miss Chantal

Hat die deutsche Travestie-Szene je ein schillernderes Duo erlebt?

Marco und Fanny Davis bilden zusammen das Team der Travestierevue Chapeau Claque aus dem badischen Raum. Gesungen wird das Beste aus Schlager und Chanson in einer Live-Show, die Sie so schnell nicht vergessen werden.

Der Zauber der Verwandlung und die Kunst der Travestie katapultieren Sie mit unserer Show in ein Universum voller Glitter, Pailletten, Federn und Strass!

Mit atemberaubenden Kostümen, Live Gesang, SelbstIronie und Charme möchten wir Sie für ein paar Stunden magische Momente erleben lassen.

Wir möchten ganz einfach, dass sie ihre Sorgen vergessen und in unsere Welt eintauchen können!

Unsere Professionalität und unser Anspruch an uns selbst lädt sie ein, unsere Shows live zu erleben!