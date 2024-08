Tre montagne di fuoco - Die drei Feuerberge

Im Juni 2023 starteten vier Mitelieder des Schwäbisch Haller Vereins Help! Wir helfen! e.V.eine Fotoexpedition zu den drei Vulkanen, Vesuv, Stromboli und Ätna.

Zusätzlich wurden die beiden antiken Ausgrabungsstätten Herculaneum und Pompeji besucht und fotografisch festgehalten. Ausgerüstet mit zwei Fotokameras, Sony Alpha 7 III und Olympus OM-DE-M1 Mark Il, sowie einer Panasonic Lumix GH5 für 4K- Filme, fotografierte das Team in neun Tagen, weit über 4000 Aufnahmen. Daraus entstand, in neun-monatiger Arbeit am Computer, eine faszinierende, 90-minütige Fotoshow, untermalt mit klangvoller Musik.