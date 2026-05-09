Trecker Treck Sontheim

Die PullingDays in Heilbronn-Sontheim sind das größte Tractor-Pulling-Events der Region und ein Erlebnis für die ganze Familie.

An 2 Veranstaltungstagen treffen sich Teams aus der Region und darüber hinaus, um ihre Traktoren in spannenden Wettkämpfen gegeneinander antreten zu lassen. Auf zwei Wettkampfbahnen kämpfen die Fahrer darum, den Bremswagen über die volle Distanz zu ziehen – Action, Spannung und beeindruckende Technik sind garantiert.

Freut euch auf ein abwechslungsreiches Starterfeld mit verschiedenen Klassen – von den Serienklassen, Sport-Traktoren, Quads, Geländewagen, Mähtraktoren, Weinbautraktoren.

Jede Kategorie begeistert mit ihrem eigenen Charakter und sorgt für unvergessliche Momente auf der Pullingbahn.

Doch die PullingDays sind weit mehr als Motorsport. Das Festgelände lädt Groß und Klein zum Verweilen ein. Für Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen und jede Menge Platz zum Entdecken, während Technikfans die Zugmaschinen aus nächster Nähe bestaunen können. Ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, gemütliche Festbereiche und ein buntes Rahmenprogramm machen den Besuch zu einem perfekten Ausflug für Familien, Freunde und Motorsportbegeisterte.

Ob eingefleischter Tractor-Pulling-Fan oder zum ersten Mal dabei – bei den PullingDays in Heilbronn-Sontheim ist für jeden etwas geboten. Erlebt die einzigartige Atmosphäre, die Kraft der stärksten Traktoren Europas und ein unvergessliches Wochenende voller Motorsport, Unterhaltung und Gemeinschaft.

Der Eintritt ist frei – kommt vorbei und erlebt ein Fest für die ganze Familie!

Weitere Infos auf trecker-team-sontheim.de