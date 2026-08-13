Tree Stories / Ein Prozess

Performance mit der Künstlerin Eva Weingärtner.

Bäume sind stille Wegbegleiter des Menschen und prägen unser Dasein auf vielfältige Art. Wir spüren ihre Präsenz durch den Schatten, den sie spenden, die angenehme Waldluft, die wir einatmen und vielleicht sogar durch die Beruhigung unseres Nervensystems, wenn wir sie umarmen.

Die Performancekünstlerin Eva Weingärtner untersucht das Wechselverhältnis von Baum und Mensch am eigenen Leib; denn obwohl wir ihre Gegenwart genießen, ist da auch etwas in uns, das uns von ihnen so getrennt sein lässt, dass wir entscheiden können, sie zu fällen, wenn sie uns vermeintlich ›im Weg stehen‹. Jahreszeitenabhängig sucht Eva Weingärtner nach dem, was Mensch und Baum verbindet.