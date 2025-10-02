Treff an der Treppe 2025

Die lockere After-Work-Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Die Stadtverwaltung lädt Sie herzlich ein, Teil dieser besonderen Veranstaltung zu sein und freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen ein paar angenehme Momente zu erleben in gemütlicher Atmosphäre.