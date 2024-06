Tischtennis Stadtpokal Ludwigsburg 2024

Am Wochenende des 20. und 21. Juli 2024 wird der zweite Tischtennis Stadtpokal Wettbewerb für Ludwigsburg in Möglingen in der Stadionhalle ausgetragen.

Um die Stadtpokale wird im Einzel und Doppel gespielt in den Turnierklassen:

Aktive

Freizeit- und Hobbyspieler

Rollispieler am Samstag, 20.07.2024 ab 10:30 Uhr

Jugend am Sonntag, 21.07.2024 ab 10 Uhr

Ort: Stadionhalle Möglingen (Ludwigsburger Str. 72, 71696 Möglingen)

Teilnehmen!

Die Teilnahme am Stadtpokal-Turnier ist offen für alle Tischtennis-Spielenden aus Ludwigsburg und den Nachbargemeinden und für den Rollstuhl-Tischtennissport aus nah und fern.

Um teilzunehmen, muss man nicht zwingend in einem der Tischtennisvereine Ludwigsburgs Mitglied sein. Alle Hobby- und Freizeitspieler die sich anmelden, spielen in ihrer Klasse ebenfalls um einen Wanderpokal der Stadt Ludwigsburg.

Genaue Informationen zur Teilnahme, Anmeldung, Spielmodi und Uhrzeiten findet Ihr auf der Webseite des Stadtpokals

Besucht den Stadtpokal-Wettbewerb!

Für alle Sport-Interessierten wird es neben spannendem Tischtennis-Sport ein kleines Rahmenprogramm geben. Tischtennis Mitmach-Aktionen, unterstützt vom Tischtennis-Verband Baden-Württemberg, laden Familien und junge Interessierte am Sonntag ein, den Tischtennissport kennenzulernen und sich auszuprobieren. Kulinarisch verwöhnt die Tischtennisabteilung des TV Möglingen mit Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen.

Der Eintritt ist frei.

Die Stadionhalle in Möglingen ist voll rollstuhlgerecht und verfügt über eine Zuschauertribüne. Parkmöglichkeiten für PKW sind ausreichend vorhanden.

Der Stadtpokal 2024 wird gefördert von dem Stadtverband für Sport e. V. und dem Sportkreis Ludwigsburg e. V. sowie unterstützt von weiteren Sponsoren.

Die Ausrichtung des Ludwigsburger Stadtpokals obliegt 2024 der Tischtennisabteilung des TV Möglingen e. V.