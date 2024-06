Nach Paris, Melbourne und Brüssel kommt TITANIC – DIE AUSSTELLUNG im Juli 2024 nach Deutschland. Im Ludwigsburger urbanharbor sind ab dem 21. Juli für sechs Monate unzählige echte Fundstücke, originalgetreue Nachbauten der Kabinen und Gänge sowie vieles mehr zu erleben. Trete an Bord und werde Teil der Reise!

Die Titanic – Am 10. April 1912 begann die legendäre Jungfernfahrt der RMS Titanic von Southampton. Das luxuriöse und technisch fortschrittlichste Schiff seiner Zeit kollidierte am 14. April 1912 um 23:40 Uhr mit einem Eisberg und versank innerhalb von zwei Stunden und 40 Minuten am 15. April. Die unzureichende Anzahl Rettungsboote und die zum Zeitpunkt des Untergangs verzeichnete Wassertemperatur von 28°F (-2°C), machten das Überleben für viele Passagiere unmöglich. Fast 1.500 Menschen verloren in dieser Nacht ihr Leben. Seitdem haben die tragischen und unglaublichen Ereignisse dieser schicksalhaften Nacht die Menschheit berührt und bewegt. Obwohl die Titanic auf dem Meeresgrund ruht, erweckt TITANIC – DIE AUSSTELLUNG diese Geschichten zum Leben.

„Erlebe Original-Artefakte hautnah!“

Die Ausstellung gewährt einen hautnahen Einblick. Über 200 authentische Artefakte, geborgen vom Wrack der Titanic, können live in Ludwigsburg betrachtet werden. Erfahre mehr über die heutigen Bemühungen zur Bergung von Artefakten und zur Konservierung des Wracks für wissenschaftliche Analysen und die Bewahrung der Geschichte für kommende Generationen.

„Schlüpfe in die Rolle eines Passagiers!“

Interaktive Erlebnisse warten auf dich – erhalte beim Betreten der Ausstellung eine nachgebildete Bordkarte und schlüpfe in die Rolle eines echten Passagiers des Schiffunglücks.

„Erlebe die ikonische Große Freitreppe!“

Nachbauten der imposanten Freitreppe, der Passagiergänge und Schlafkabinen in Originalgröße bieten einen in Deutschland bislang einzigartigen Einblick. Schlendere durch einen Gang des Schiffes, besteige die ersten Stufen der berühmten Freitreppe und begib dich auf eine faszinierende Zeitreise zurück an Bord der Titanic.

„Vorsicht! Eisberg voraus!“

Zum Zeitpunkt des Untergangs der Titanic betrug die Wassertemperatur 28°F (-2°C). Die meisten derjenigen, die in ihren Schwimmwesten im Wasser kämpften, starben an einer Unterkühlung, während andere möglicherweiseeinen Herzinfarkt erlitten. Ein täuschend echter Eisberg in der Ausstellung soll die dramatischen Zustände greifbar machen.

Öffnungszeiten während der Ferien oder an Feiertagen: Abweichende Öffnungszeiten in den Ferien oder an Feiertagen können der Website entnommen werden.