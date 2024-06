Vortrag Sommerkräuter für Ernährung und Gesundheit

Im Sommer präsentieren sich vielfältige Blüten in Garten und am Wegesrand. Viele dieser Blüten sind essbar und können zu Salaten, Kräuterdips oder Bowlen weiterverarbeitet werden. Manches oft unscheinbare Pflänzchen überrascht zudem mit heilsamen und gesundheitsfördernden Eigenschaften wie Ringelblume und Johanniskraut oder die Samen von Sonnenblume, Raps und Disteln. Warum die Natur diese Vielfalt hervorgebracht hat, beleuchtet Kräuterpädagogin Claudia Nafzger am 23.Juli 2024 genauer und nennt Tipps und Hinweise zum Verwenden und Verarbeiten.

Ort: Begegnungsstätte Beck'sches Palais, Stuttgarter Str. 12/1, Saal 1.Stock, Aufzug vorhanden

Kostenlos, Anmeldung erforderlich unter Tel 07141 910-2014 oder seniorenbuero@ludwigsburg.de