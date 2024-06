In diesem Workshop kleben wir, hämmern und sägen. Mit unterschiedlichen Materialien erschaffen wir unseren gruseligen, auch gefährlichen oder gutmütigen und schwerfälligen Dinosaurier in seinem individuellen Lebensraum. Dabei kommen Holz, Draht, Dosen, Becher und Pappmaché zum Einsatz. Am Ende des Kurses könnt ihr euren Dino, bunt bemalt, mit nach Hause nehmen