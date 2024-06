Sommerfest und 30-jähriges Jubiläum

Wir haben doppelt zu feiern – wir feiern unser 30-jähriges Bestehen und den Sommer! Wie gewohnt machen wir das mit inspirierenden Workshops von Gründerinnen aus Ludwigsburg und darüber hinaus. Daran schließen wir dieses Jahr auch unsere Jubiläumsfeier an – mit Vertreter*innen aus Politik und Wirtschaft und mit Sekt und Häppchen.

Ablauf:SommerfestAb 14:00 Ankommen15:00 – 15:45 Workshoprunde 1 mit zwei parallel stattfindenden Workshops16:00 – 16:45 Workshoprunde 2 mit zwei parallel stattfindenden Workshops17:00 – 17:45 Workshoprunde 3 mit zwei parallel stattfindenden WorkshopsDie Titel und Beschreibungen der Workshops werden in den nächsten Wochen hier bekannt gegeben.Während der Workshops wird es Kaffee und Kuchen geben.

Jubiläumsfeier18:00 – 18:30 EröffnungsredenRenate Schmetz, 1. Bürgermeisterin der Stadt LudwigsburgDr. Birgit Buschmann, Leiterin Referat Wirtschaft und Gleichstellung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (angefragt)18:30 – 19:00 Pitches von Gründerinnen und Unternehmerinnen19:00 – 19:15 Vorstellung des Mentorinnenprogramms für MigrantinnenAb 19:15 Anstoßen mit Sekt und Häppchen

Moderation: Nadine Ketterer

Teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie am Sommerfest und an der anschließenden Jubiläumsfeier teilnehmen wollen oder nur an einem der Programmteile.