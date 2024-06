Status Quo w/ Spider Murphy Gang

Let’s Rock! STATUS QUO kommen nach Deutschland!

Die britischen Boogie-Legenden gehen 2024 auf große Sommer-Tour durch Deutschland. Am 26. Juli 2024 statten STATUS QUO dem Residenzschloss Ludwigsburg im Rahmen der KSK musicOpen einen Besuch ab.

“Calling out to anyone who wants to know. We’re ready for the road it’s nearly time to go.”

Eine Songpassage des STATUS QUO Klassikers „Let’s Rock” aus dem Jahr 2011, der perfekt beschreibt, auf was sich die deutschen Fans jetzt schon freuen dürfen. Was natürlich in keiner der gesamt 14 Shows fehlen darf ist der QUO Mega-Klassiker „Rockin’ All Over The World“ – genauso wenig wie „Whatever You want”, „In The Army Now”, der Dauer-Opener „Caroline” und, und, und…!

Gitarrist und Bandgründer Francis Rossi verspricht: „Die Fans werden jede Menge unserer Hits aus sechs Jahrzehnten STATUS QUO zu hören bekommen. Alle können wir leider nicht spielen, denn dann würde das Konzert über fünf Stunden dauern.” Bei 100 Hit-Singles in 60 Jahren Bandgeschichte leicht nachzuvollziehen. Fakt ist: Rossi & Co. werden wie gewohnt Vollgas geben, schließlich zählen STATUS QUO mit ihrer energiegeladenen Live-Show nicht umsonst und nach wie vor zu den besten Livebands aller Zeiten!

Ob „Let’s Rock” 2024 auch auf der Setliste von STATUS QUO steht, bleibt ein Geheimnis. So oder so: Der Song eignet sich perfekt als Motto der Sommer Open Air Shows der Boogie-Könige! Wie heißt es im Chorus doch so wunderbar treffend: „Let’s rock, let’s rock it. Let’s rock ‘n’ roll all night long!” Dafür garantieren auch schon die Special Guests Spider Murphy Gang, die sich schon mehrfach als „Perfect Match” im Duo mit STATUS QUO in Deutschland erwiesen haben und auch beim Auftritt im Residenzschloss auf dem (Vor-)Programm stehen.

Einlass ab ca. 17:00 Uhr