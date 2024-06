SOMMERFERIENWORKSHOP: Theaterwerkstatt für Jugendliche / Ludwigsburg

Habt ihr Lust, Theater zu spielen? In unserer Theaterwerkstatt bekommt ihr hierzu eine gute Gelegenheit. Mit viel Spaß entwickelt ihr eure darstellerischen Fähigkeiten. Stimmtraining, Ausdrucksübungen und Ensemblespiel sind ebenfalls Teil des Workshops. Ihr erfindet Geschichten, Szenen und Texte und schlüpft in unterschiedlichste Rollen. Am Ende der gemeinsamen Probenzeit findet eine Abschlussaufführung in kleinem Rahmen statt.

Bitte ausreichend zum Essen und Trinken mitnehmen. Schläppchen oder Sportschuhe mit heller, abriebfester Sohle und sportliche Kleidung anziehen.