SOMMERFERIENWORKSHOP: Manege frei! / Ludwigsburg

Akrobatik, Jonglage und Clownerie - jeder kann sich in diesem Ferienworkshop in den verschiedenen Zirkuskünsten ausprobieren. Wir lassen Bälle, Ringe und Keulen durch die Luft fliegen und halten die Balance auf Einrad oder Rola Bola. Nachdem ihr die verschiedenen Zirkusdisziplinen kennen gelernt habt, probt ihr mit eurer Gruppe eigene Zirkusnummern. Am Ende der Woche fügen wir die Nummern zu einer kleinen Zirkusgala zusammen.