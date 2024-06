SOMMERFERIENWORKSHOP: Tiere aus Gips / Bietigheim

In diesem Kurs werden verschiedene Tiere aus Gips hergestellt. Wie echte Bildhauer überlegen wir uns ein Tier und fertigen eine Skizze dazu an. Danach erlernen wir die Technik, ein Drahtgerüst als Stützbau zu erstellen, um anschließend den Gips darum zu formen. Die entstandenen Gipsobjekte werden zum Abschluss des Kurses entsprechend bemalt und finden in eurem Zuhause einen würdigen Platz.