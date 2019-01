Treff Donnerstag im Februar

07.02.2019

Es ist mal wieder Donnerstag. Was das heißt? Genau: der TREFF steht wieder vor der Tür! Also zieht euer schickstes Tanzoutfit an und bewegt euch zu den Beats von DJ RL und DJ Cin! Das Barpersonal versogt euch derweil mit den besten Getränken!

14.02.2019

Ihr wollt am Valentinstag feiern gehen? Ganz egal ob ihr mit Partner oder Freunden kommt, wir öffnen natürlich unsere Tore für euch! Genießt eure Drinks und tanzt was das Zeug hält! Musikalisch bieten euch DJ 5ter Ton und Tease Nur das Beste!

21.02.2019

Was man Standartgemäß zu seinen Freunden sagt wenn sie fragen warum man freitags verkatert in der Uni auftaucht? Das der TREFF am Donnerstag mal wieder überragend war natürlich! Also nimm deine Freunde mit und zeig ihnen wie man verfrüht ins Wochenende startet. Unterstützt wird das ganze mit dem Sound von DJ Diversion und RAM.

28.02.2019

Und so schnell ist der Februar auch schon wieder rum und Fasching steht vor der Tür. Bevor ihr allerdings in eure Kostüme schlüpft, kommt ihr besser zu uns und lasst eure Gläser mit den feinsten Drinks befüllen. Kinimoto und DJ Lenzageddon begleiten euch dazu mit euren Lieblingsliedern