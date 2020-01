Treff Donnerstag im Februar

06.02.2020 Was bekommt man wenn man 808s, GoldenEraVibes, Hennesy Apfel und handverlesenen Wein mischt? Richtig!!! TREFF mit Faze und Ritzi. #SUFFISTSAFE

13.02.2020

Achtung Achtung!!! Ein ganz heißer Tipp für alle Vollblutromantiker, Rudolph Valentino Enthusiasten und Liebe auf den ersten Blick Fans. Du willst am Tag der Liebenden nicht wieder alleine, mit einem Gigasize Eisbecher in der Hand, F.R.I.E.N.D.S. gucken. Dann komm vorbei und feiere mit deinem zukünftigen Partner in das süßeste erste Date aller Zeiten rein.

20.02.2020

Wat für ein falscher Fuffi??? Bei uns triffste nur das Orginal. Original 5ter Ton straight outta Botnang massiv!

27.02.2020

Die zweite von 12 Runden jährlichem Durchboxen neigt sich dem Ende zu. Gönn dir eine Verschnaufpause Champ, und hol dir beim TREFF eine kleine Erfrischung von Coach RAM ab.