Treff Donnerstag im Januar

03.01.

Silvester ist vorbei und das neue Jahr hat begonnen. Natürlich feiern wir das beim TREFF mit euch nochmals. Also werft eure Vorsätze über Bord und stellt eure Trinkfestigkeit unter Beweis. Musikalisch begleiten euch dazu DJ Cin und BowTie!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.

Was man an einem Donnerstag macht fragen euch eure Freunde? Die Antwort ist ganz einfach: Zum TREFF in die Schräglage gehen und eure Lieblingsdrinks zu euch nehmen. Tease und DJ RL liefern euch dazu ihre Lieblingsbeats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.01.

Jetzt wartet man schon seit Montag darauf wieder das Tanzbein zu schwingen und wird langsam ungeduldig? Wir erleichtern euch das Warten und öffnen wie gewohnt unsere Türen schon Donnerstags für euch! Mit von der Partie sind Mr. Reen und DJ 5ter Ton.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.

Ausgeschlafen am Freitag in die Uni gehen? Nicht mit Kinimoto und DJ Lenzageddon! Während die beiden ihr Können zum besten geben, könnt ihr getrost an der Bar eure Getränke sippen! Von Kräuterlikör über Bier bis hin zu Gin Tonic steht alles bereit!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.

Und schon ist der Januar wieder vorbei. Damit ihr noch ein letztes Mal in diesem Monat ordentlich feiern könnt, liefern euch Ari Chicago und RAM ihre besten Lieder. Kommt vorbei und tanzt fröhlich in den Februar hinein.