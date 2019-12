Treff Donnerstag im Januar

02.01.2020

2020 und wir sind back im Business. Vergiss deine Neujahrsvorsätze.

GET UR DRINK ON, DO YOUR DANCE, LETS GET IT STARTED IN HERE!!!

DJ 5ter Ton ist auch dabei.

09.01.2020

Weihnachten und Silvester sind vorbei, dein Geburtstag ist erst im Juli und dir fällt keine Ausrede ein, weshalb du jetzt bis 4 Uhr morgens c-walkend Gin trinken musst?

Uns auch nicht. Also komm rum, Kinimoto trinkt einen mit.

16.01.2020

Es ist 5 Uhr morgens, in der linken Hand die Kippe in der rechten dein Handy.

Deine Freundin fragt dich wo du bleibst und vermutet das schlimmste. Neben Galeria

wirst du aggressiv nach Kleingeld gefragt, aber das ist egal. Alles woran du denkst ist Samurai Sauce und der nächste TREFF Donnerstag.

23.01.2020

TREFF ist.. wenn deine kleine auf den Beat shaked

TREFF ist… komm wir feiern rein in dein Release Date

TREFF ist… jeder Donnerstag ist wie dein B-Day

TREFF ist.. Ari Chicago ist der DJ

30.01.2020

Der Januar neigt sich dem Ende zu, du rauchst wieder und hast deine Diät schon abgebrochen. Dann kannst du genauso gut zum TREFF kommen.

RAM wartet auf dich.