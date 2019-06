TREFF Donnerstag im Juli

Veranstaltet von Turnschuhe und Beats

04.07.2019 Special Steve Clash

TREFF-Special Time!

Dieses Mal an den Decks für euch: Steve Clash. Also ein Grund mal die Uni am Freitag zu verschlafen und diesen Donnerstag Vollgas zu geben! An der Bar erhaltet ihr wie immer die besten Drinks.

11.07.2019 RAM

Ihr wollt nach den entspannten paar Drinks, die ihr draußen in der warmen Sommernacht zu euch genommen habt, noch richtig feiern gehen? RAM erwartet euch beim TREFF mit einer Auswahl der besten Hits und die Bar mit noch weiteren Drinks.

18.07.2019 DJ Fettnan

Klassiker am Donnerstag: Zum TREFF in die Schräglage um das bevorstehende Wochenende zu zelebrieren. Dieses Mal ist DJ Fettnan dabei und versorgt euch musikalisch nur mit dem Besten, während ihr eure Becher an der Bar füllen lasst.

25.07.2019 DJ RL

Egal ob ein Treffen mit alten Bekannten, den besten Freunden oder das erste Date. Der TREFF am Donnerstag eignet sich für Alles! An der Bar gibt es die wohlschmeckendensten Destillate und aus den Boxen die feinsten Beats von DJ RL.