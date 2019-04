Treff Donnerstag im Mai

02.05.2019 - Nachdem gestern ja Feiertag war und ihr euch gut erholen konntet, geht es heute gleich weiter mit unserem TREFF-Donnerstag! Tease und RAM haben all ihre besten Tracks für euch zusammengesucht und wollen euch feiern sehen!

09.05.2019 - TREFF Special mit JuizzedWer heute wohl beim TREFF auflegt, fragt ihr euch? Na, der Moshpit Meister höchstpersönlich! Juizzed erwartet euch in euren feinsten Tanzklamotten und ballert richtig ein! Auch DJ RL ist mit von der Partie.

16.05.2019 - Immer dieses Warten auf das Wochenende um endlich wieder abgehen zu können. Wir erleichtern euch das gerne und machen wie gewohnt unsere Türen donnerstags zum traditionellen TREFF auf! DJ 5ter Ton und Kinimoto beehren euch mit der besten Musik und die Bar mit euren Lieblingsdrinks.

23.05.2019 - Wo man an einem Donnerstag am besten hingeht, um mit seinen Freunden ein paar kühle Drinks zu sich zu nehmen und zu den besten Beats zu tanzen, wollt ihr wissen? Einfache Antwort: In die Schräglage zum TREFF natürlich! DJ Cin und Ari Chicago zeigen euch ihr Können an den Decks während ihr euren Abend genießt!

30.05.2019 - Und da ist auch schon der letzte TREFF im Mai. Dieses Mal erwarten euch DJ Crypt und RAM um die Schräglage unsicher zu machen! Jägermeister, Weinschorle und andere Spirituosen bekommt ihr natürlich von eurem Barteams des Vertrauens.