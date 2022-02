Treffen der Bürgergruppe "Auf eine gute Nachbarschaft"

An die 80% der Denkendorfer Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre - das hat eine Bürgerbefragung im Jahr 2019 ergeben - möchten gerne in einer Nachbarschaft leben, in der man sich kennt und gegenseitig unterstützt. Diesem "Herzensthema" nimmt sich die Bürgergruppe "Auf eine gute Nachbarschaft" an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger teilen ihre Vorstellungen und Wünsche zur Frage "Was macht eine gute Nachbarschaft für mich aus?", sammeln Ideen zur Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders und entwickeln kleine Projekte. Interessierte sind herzlich eingeladen dazuzukommen.

Die Bürgergruppe "Auf eine gute Nachbarschaft" ist aus dem 1. Bürgerforum zur Quartiersentwicklung unter dem Titel "Älterwerden in Denkendorf gemeinsam gestalten" entstanden. Sie wird moderiert von Anne Demuth und Petra Kißler.

Anmeldung erbeten unter der Telefonnummer 0711 55362790 oder per E-Mail schreiben. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.