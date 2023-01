Treffpunkt Ausbildung 2022

Treffpunkt Ausbildung, die Plattform für Schulabgänger*innen, kann in diesem Jahr wieder live stattfinden. Mit rund 60 beteiligten Betrieben rechnet das Stadtmarketing Schillerstadt an diesem Freitag im Bildungszentrum. Die Veranstaltung stellt Schulabgänger*innen und Ausbildungsbetriebe in einem informellen Rahmen auf Augenhöhe einander vor. Jugendliche schätzen diese Gelegenheit, ihre Vorstellungen zu überprüfen. Informationen und Flyer unter www.marbach-stadtmarketing.de.