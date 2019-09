Gehen Sie mit Intendantin Susanne Heydenreich durch die Theaterräume, um einen ganz persönlichen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Begleiten Sie sie auf ihrem fast alltäglichen Weg durch den Bühneneingang zu ihrem Schminktisch, in die Schneiderei oder auch in den Lichtkeller und werfen Sie einen ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen - und in die Garagenwerkstatt. Bei Treffpunkt : Bühne sind alle Fragen erlaubt - die Antworten der Intendantin mit Sicherheit überraschend...

Der Eintritt ist frei, Anmeldung telefonisch unter 0711 - 99 88 98 18.