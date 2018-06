Treffpunkt Forum am 25. September um 20.00 Uhr mit dem bekanntesten Fernsehhistoriker in Deutschland Guido Knopp, der Geschichte für alle erlebbar und verständlich gemacht hat. Im Gespräch mit Bernadette Schoog wird der populäre Wissenschaftler erzählen, was Geschichte für ihn so spannend macht, warum er für seine Recherchen, wann immer es möglich ist, Zeitzeugen befragt und wie er es schafft, den Stoff, der in den Schulen meist nur Langeweile auslöst, so interessant und spektakulär darzubieten. Geschichte hautnah.

Um Anmeldung unter kultur@wuerth.com wird gebeten.