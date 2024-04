Ehrliche, emotionale Performance statt Technik und Perfektion

Antonio Hoffmann macht innige, hypnotische Lieder auf Deutsch irgendwo zwischen Reinhard Mey und Radiohead. „Der Herrgott hat einen großen Tiergarten“ – so wird auf dem Alpakahof des Vaters von Antonio Hoffmann die eigene Ambiguitätstoleranz hochgehalten. Die Fähigkeit, mit schwer auszuhaltenden Widersprüchen und Gegensätzen gelassen umzugehen, kann der Musiknarr aus dem Schwarzwald gut gebrauchen, als er 2016 in den Berliner Bezirk Tiergarten zieht. Neben dem angestrebten Berufsleben als Musiker, neuen Freunden und Inspiration aus aller Welt bringt das Leben in der Metropole an der Spree auch Schmerzhaftes mit sich. Die Trennung von der Jugendliebe, die Auflösung der Band, die Suche nach Halt, innerer Stärke und Gelassenheit in einer Welt, einem Tiergarten, der immer komplizierter zu werden scheint. All das verarbeitet der 36-jährige Halbitaliener in seinem Songwriter Debüt unter seinem Realnamen Antonio Hoffmann. Auch in der Musik sind Mensch und Maschine immer schwerer auseinanderzuhalten, KI ist auf dem Vormarsch, die technischen Möglichkeiten sind unendlich und die Perfektion immer zum Greifen nahe. Produzent Johannes Stöckholzer setzt hier stattdessen auf ehrliche, emotionale Performances an akustischen Instrumenten, teilweise komplett live und ohne Klick aufgenommen, sodass man beim Hören das Gefühl hat, mit der Band im selben Raum zu sitzen.