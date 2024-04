PFINGSTFERIENWORKSHOP: Abenteuer Muster und Ornamente / Bietigheim-Bissingen

In diesem Workshop entdecken wir die Welt der Symmetrie, der Muster und Ornamentik mit Farben und Formen in all ihren Facetten. Jeder Tag steht unter einem anderen Thema, welches ganz frei, im eigenen Stil umgesetzt werden kann. Zu jeder Technik entwickeln wir eine kleine Geschichte. Wir zeichnen, schneiden, gestalten und kleben, sodass fantasievolle Kunstwerke auf Papier und Karton aus verschiedenen Materialien, Konfetti, Naturmaterialien, bunten Papieren und gefundenen Objekten entstehen. Nebenbei erfahren wir viel über die Kreissymmetrie, die in der Biologie und Natur sehr präsent ist. Fantastische Mandalas können zum Beispiel ein Produkt davon sein. Anschließend präsentiert ihr eure Werke stolz zu Hause.