PFINGSTFERIENWORKSHOP: In Holz hauen und Schnitzen / Ludwigsburg

In diesem Kurs schnitzen und hauen wir aus Holz Figuren, Tiere oder andere Objekte, die ihr schon immer gern mal umsetzen wolltet. Wir lernen, mit Stechbeitel und anderen Werkzeugen umzugehen und versuchen unsere eigene Skulptur herzustellen. Zuerst wird gezeichnet, dann schauen wir uns den Holzblock an und nun nehmen wir so viele Holzspäne weg, wie wir benötigen, um eine Figur daraus entstehen zu lassen. Wer hat nicht schon immer von einem eigenen geschnitzten Holzpferd geträumt?

Eure eigene Skulptur könnt ihr anschließend mit nach Hause nehmen.