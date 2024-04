PFINGSTFERIENWORKSHOP: Selbstporträt / Ludwigsburg

Wir sehen uns alle oft in Spiegeln oder auf Bildern und wissen, wie wir aussehen. Doch hast du schonmal ganz genau hingeschaut? Welche Farben gibt es in meinen Augen? Wo hört meine Nase auf und wo fängt mein Mund an? In diesem Workshop setzten wir uns mit Selbstporträts auseinander. Wir lernen, uns ganz genau im Spiegel zu beobachten und versuchen, das, was wir sehen, auf Papier zu bringen. Mit Farben, Stiften, auf kleinen und großen Papieren gehen wir spielerisch ans Werk und lernen dabei vergnüglich sehr viel.