PFINGSTFERIENWORKSHOP: Waldhütte aus Naturmaterialien bauen / Ludwigsburg

Wer hat sich nicht schon vorgestellt, wie es wäre, wie der Wildhüter Hagrid in einer gemütlichen Hütte am Waldrand zu leben. In diesem Workshop konzipieren und konstruieren wir unsere eigene kleine Waldhütte, wie sie auch auf den Ländereien von Hogwarts oder in einem verwunschenen Wald stehen könnte. Dabei verwenden wir verschiedene Naturmaterialien wie Steine, Stöckchen, Blätter, Rinde und was man sonst noch so alles in der Natur finden kann. Am Ende kann jeder seine individuell gestaltete Hütte mit nach Hause nehmen.