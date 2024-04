Sonderführung im Residenzschloss: ZWISCHEN FANTASIE UND WIRKLICHKEIT

VON DEN ROLLEN DER FRAU AM HOF

Veranstaltung mit: Kerstin Frisch

Bis heute herrscht die Meinung vor, dass Frauen am Hof lediglich schmückendes Beiwerk waren. Doch konnten Frauen, unabhängig von einem Ehemann, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und bestimmen. Die Führung stellt exemplarisch Frauenrollen des Barock an ausgewählten Biografien vor ‒ von der Magd bis zur Herzogin. Auf dem Rundgang lernen Gäste die jeweiligen Räume im „Haushalt Hof“ kennen, darunter das Appartement der Erbprinzessin und ein Dienerzimmer.

Eine Anmeldung ist bei Sonderführungen unbedingt erforderlich.