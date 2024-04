Sonderführung für Familien im Residenzschloss: TIERE IM SCHLOSS

BITTE NICHT FÜTTERN

Veranstaltung mit: Anita Klaus-Mathony oder Zeina Elcheikh

Viele Schlossgäste kennen im Schlosshof die Löwen und Adler. Doch fast scheint es, als wäre im Barockschloss ein Zoo zu Hause, der auch magische Tiere mit sich führt. In diesem Rundgang für die ganze Familie sucht man in verschiedenen Räumen der Residenz nach geflügelten und flauschigen Wesen. Die Führung entführt die Gäste in die Tierwelt und lüftet Geheimnisse um die nicht-menschlichen Bewohner des Residenzschlosses. Die Besucherinnen und Besucher können winzig kleine Tiere und sogar ein Zauberpferd etwa in der Bildergalerie oder im Marmorsaal entdecken.