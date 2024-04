PFINGSTFERIENWORKSHOP: Stelzenlauf-Ferienwerkstatt / Ludwigsburg

In der Ferienwerkstatt laufen wir auf Hochstelzen, mit denen wir uns freihändig einen halben Meter über dem Boden bewegen. Nach einigem Üben beherrschen wir den Umgang mit den Stelzen so gut, dass wir normal laufen können und sogar ein paar Tricks damit machen. Wer bereits eigene Stelzen in unserem Sommerworkshop angefertigt hat, kann diese gerne mitbringen, ansonsten stellen wir Übungsstelzen zur Verfügung. Bitte bringt alte, passende Sportschuhe mit, die wir auf die Stelzen montieren dürfen, sowie einen Helm und Knie- und Ellbogenschützer.