Geschichtenzeitmaschine - Groß und Klein tauschen ihre Lieblingsabenteuer aus

Am 25. Juni von 15 bis 17 Uhr laden wir Kinder der 3. und 4. Klasse sowie Seniorinnen und Senioren herzlich dazu ein, an unserem einzigartigen Vorlese-Event in der Stadtbibliothek Ludwigsburg teilzunehmen.

Kommen Sie und erleben Sie bei uns einen Nachmittag voller Geschichten und Abenteuer!

Bringen Sie Ihre Lieblingsgeschichte aus der Kindheit mit - von klassischen Märchen bis hin zu modernen Erzählungen - jede Geschichte ist willkommen.

Kinder und Seniorinnen und Senioren lesen sich gegenseitig ihre Lieblingsgeschichten vor und tauchen gemeinsam in die Welt der Kindergeschichten ein. Im Anschluss freuen wir uns auf einen regen Austausch über die persönlichen Highlights und Lieblingsmomente.

Anmeldung: stabi.medienwerkstatt@ludwigsburg.de

Anmeldeschluss: 16.06.2024

Bitte teilen Sie uns dabei auch Ihre Lieblingsgeschichte mit, die Sie vorlesen wollen.