Treffpunkt Natur: Artenschutz im Urlaub

Ausstellung und Infostand

Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V.

Kooperation: Umweltakademie, Agendabüro und Foodsharing Ludwigsburg e.V.

Passend zur Ferienzeit können sich Interessierte zum Thema Artenschutz im Urlaub informieren.

Leider werden aus Unwissenheit häufig Souvenirs in die Heimat eingeführt, die strengen Handelsverboten unterliegen und zu Strafen führen können. Wenn "Mitbringsel" von Tieren oder Pflanzen stammen, heißt es Augen auf. Bei mehr als 30.000 geschützten Arten ist es unmöglich, alle zu kennen. Auch am Urlaubsort selbst sind wir mit den jeweiligen Lebensräumen der Tiere und Pflanzen verknüpft. Sei es der Strand, an dem Meeresschildkröten ihre Eier ablegen oder die Savanne, in der Gepard und Elefant zu Hause sind. Mit dem richtigen und respektvollen Verhalten können wir alle zum Schutz der dort lebenden Arten beitragen und natürlich einen erholsamen Urlaub verbringen.