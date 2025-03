Treffpunkt Natur: Pflanzentauschbörse

Garten- und Pflanzenfans bringen Setzlinge, Samen und Topfpflanzen in das Casa Mellifera und nehmen mit, was das Herz begehrt und den eigenen Garten vielfältiger und reicher macht. Kennen Sie das auch? Bei der Ansaat im Frühjahr gehen zu viele Tomatensamen auf und mit den Gurken wird es in diesem Jahr einfach wieder nichts?

Dann ist die Pflanzentauschbörse im NaturInfoZentrum Casa Mellifera genau richtig!

An diesem kurzweiligen Vormittag können frisch aufgezogene Pflänzchen für Balkon und Garten, aber auch ausgegrabene Ableger, gesammelte Blumensamen, Gartenbücher getauscht und verschenkt werden. Wir nehmen die beschrifteten Pflanzen entgegen und sortieren diese nach Gruppen. Sie müssen nicht einen eigenen Tauschstand betreuen. Bringen Sie ihre Pflanzen möglichst schon beschriftet in Töpfen oder Kisten mit (Vorlage Beschriftung Pflanzentauschbörse).

Aber auch wer selbst nichts mitbringt, kann kostenlos Pflanzen und Samen mitnehmen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Parkmöglichkeiten gibt es entlang der Uferstraße, die direkte Anfahrt zum Haus ist nicht möglich. Im Haus gibt es aber einen Sackkarren für den Transport von größeren Töpfen und Kisten.

Die Veranstaltung ist Teil der monatlichen Reihe „Treffpunkt Natur“ – eine Kooperation der Umweltakademie Baden-Württemberg zusammen mit der Stadt Ludwigsburg.

foodsharing Ludwigsburg e. V. informiert und „fairteilt” die geretteten Lebensmittel. Bringen Sie für die Lebensmittel gerne eine Tasche mit. www.foodsharing-ludwigsburg.de