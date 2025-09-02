Treffpunkt Vitiligo

Die neue Selbsthilfegruppe trifft sich wieder zum Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Unterstützung im Umgang mit der Erkankung.

Neue Behandlungsmöglichkeiten werden vorgestellt und diskutiert.

Treffen jeden 1. Dienstag im Monat im . Betroffene sind herzlich eingeladen.

Kontakt und Info: dinkelsbuehl@vitiligo-bund.de, Telefonnummer: 09819722480

Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung, die weder ansteckend noch schmerzhaft ist und doch ist sie eine große Herausforderung für Betroffene im Alltag. Ein Austausch in der Gruppe ist da sehr hilfreich und unterstützend, Erfahrungen mit Behandlungsmöglichkeiten werden ausgetauscht, gegenseitiges Mutmachen und ein Wissen, dass keiner alleine ist, stärkt die emotionale Resilienz.