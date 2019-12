Trendradar - relevante Trends frühzeitig erkennen

KMU stehen vor Herausforderungen bei Themen-, Trend- und Marktbeobachtung um auf dem Laufenden zu bleiben. Mit einem Trendradar-Konzept kann sehr einfach eine große Zahl Informationsquellen aus dem Internet beobachtet und thematisch gefiltert werden. Es entsteht ein kontinuierlicher Strom an Artikeln und News, zugeschnitten auf die eigene Branche oder persönliche Interessen. Diese Inhalte können dann einfach intern, in Blogs, Social Media und Newsletter des Unternehmens kommuniziert werden oder in einem einfachen Wissensmanagement für spätere Recherchen verfügbar gemacht werden. Das Trendradar-Konzept baut auf bestehenden Cloudtools auf und kann mit geringen Kosten betrieben werden.

Die Teilnehmenden erhalten im Termin eine Übersicht zum Thema, erarbeiten erste Schritte zum eigenen Trendradar und lernen erste, kostenlose Tools kennen. Bringen Sie idealerweise ihr Smartphone für die Einrichtung mit und erhalten einfache Anleitungen im Anschluss per E-Mail zugeschickt.

Inhalte des Workshops

- Kennenlernen des Konzepts und der praktischen Grundlagen

- Geeignete Quellen und individuelle Filterkriterien finden

- Gemeinsam in der Gruppe Ideen für die Anwendung im eigenen Unternehmen sammeln

- Erste Schritte: Ziele definieren und kostenlose Apps einrichten

- 1/2h Innovationscoaching online innerhalb 30 Tage

Für wen ist der Workshop gedacht?

- Unternehmer und Führungskräfte, die bei aktuellen Trends „am Ball“ bleiben wollen/müssen

- Themenverantwortliche mit hohem Informationsbedürfnis in KMU

Dr. Klaus Reichert ist Unternehmensberater für Innovation und Business Design. Mit seinem smart Innovation Konzept begleitet er Unternehmen kreativ und methodisch dabei, ihre Innovationsfähigkeit, Vision und Produkte auf eine neue, auch digitale, Ebene zu bringen. Er ist Autor mehrerer Bücher und hat das Trendradar-Konzept als einfach zu nutzende und kostengünstige Alternative entwickelt.