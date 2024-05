Eine Liebesbeziehung zu beenden ist niemals schön, also warum nicht jemanden dafür bezahlen, der dies für einen erledigt? Genau aus diesem Grund hat Eric (Eckhard Ischebeck) seine Agentur »Trennung frei Haus« gegründet. Als er eines Abends wieder einmal seinen Beruf ausüben will, steht er bei Pauline (Bianca Spiegel) vor der Tür. Dumm nur, dass Pauline Eric selbst vor sieben Jahren verlassen hat! Die Lage spitz sich zu, als Paulines aktueller Lover Hyppolite (Claudio Maniscalco) auftaucht. Er hat sich die Sache mit der Trennung anders überlegt und möchte den Auftrag in letzter Minute canceln. Allerdings fällt der aus allen Wolken, als sein Handy plötzlich bei seinem Gegenüber klingelt!

Ein ausgeklügelter Plot, Situationskomik und gekonnte Dialogführung zeichnen diese Komödie aus, die 2015 für den Prix Molière nominiert wurde.