Trennung? Scheidung? NEUBEGINN !!!!

Probleme mit Kindesumgang oder Unterhalt?

Frisch von Trennung/Scheidung Betroffene treffen auf Menschen, die schon länger betroffen sind und ihre menschlichen Erfahrungen und rechtlichen Kenntnisse gerne teilen und weitergeben.

Möglicherweise steht auch ein(e) Fachanwalt/Fachanwältin für Familienrecht für Fragen zur Verfügung.

Einen Kaffee, ein kühles Getränk oder eine Knabberei genießen, mit netten Leuten plaudern, Fragen stellen, Rat einholen - all das ist möglich.

So kann man erfahren, dass nach einer Trennung das Leben nicht zu Ende ist.

Dies ist die Grundidee unseres für ALLE (Mitglieder und Nicht-Mitglieder) offenen ISUV Infotreffs.