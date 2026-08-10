Trennung? Scheidung? Neubeginn!!!

Frisch von Trennung/Scheidung Betroffene treffen auf Menschen, die schon länger betroffen sind und ihre menschlichen Erfahrungen und rechtlichen Kenntnisse gerne teilen und weitergeben.

An diesem Abend wird uns

Frau Karin Wüst, Steuerberaterin und Mediatorin, dankenswerterweise einen Vortrag halten zum Thema: STEUERLICHE VERÄNDERUNGEN BEI TRENNUNG UND SCHEIDUNG und für Fragen zum Thema zur Verfügung stehen.

Einen Kaffee, ein kühles Getränk oder eine Knabberei genießen, mit netten Leuten plaudern, Fragen stellen, Rat einholen - all das ist möglich. So kann man erfahren, dass nach einer Trennung das Leben nicht zu Ende ist.

Dies ist die Grundidee unseres offenen ISUV Infotreffs.

Mitglieder und alle Gäste sind herzlich willkommen.