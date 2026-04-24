Burgfestspiele Jagsthausen: Der Hexer

Mary Lenley hat eine neue Stelle als Sekretärin des zwielichtigen Anwalts Maurice Messer angetreten.

Gwenda Milton, ihre Vorgängerin und Schwester des berüchtigten „Hexers“, wurde vor wenigen Monaten tot aus der Themse geborgen. Messer scheint an diesem Vorfall nicht unschuldig zu sein. Erst totgeglaubt, kehrt der „Hexer“, ein Meister der Verkleidung, nach London zurück und sinnt auf Rache! Kein leichtes Spiel für Scotland Yard und Inspektor Wembury. Denn keiner kennt das wahre Gesicht des „Hexers“!

Wer kennt sie nicht, die Krimis von Edgar Wallace! Sein bekanntester Schurke, der „Hexer“, sorgt nun für Hochspannung im Burghof. Mit Gruselgarantie!