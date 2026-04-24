Burgfestspiele Jagsthausen: Mel Brooks‘ FRANKENSTEIN JUNIOR Premiere

ein Musical

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Wenn Wissenschaft außer Kontrolle gerät, ist eines sicher: Es wird urkomisch!

Der junge Dr. Frankenstein reist ins düstere Transsilvanien, um das verrückte Erbe seines Großvaters anzutreten. Mit einem humpelnden Diener, einer mysteriösen Haushälterin und einer bezaubernden Assistentin gelingt ihm das Unfassbare: Er erschafft ein lebendiges Monster – mit überraschenden Talenten! Das Dazwischenfunken von Frankensteins egozentrischer Verlobter Elizabeth und die unvorhersehbare Entwicklung des Monsters führen zu weiteren Verwicklungen und immer neuen überraschenden Wendungen. 

Skurril, musikalisch, herrlich absurd – dieses Musical bringt Lachmuskeln und Sargdeckel zum Beben! Ein Monster-Spaß für alle, die schwarzen Humor lieben.

Info

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Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen
Theater & Bühne
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