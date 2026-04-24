Burgfestspiele Jagsthausen: Denis Fischer & Band – A Tribute to Johnny Cash

Mit „A Tribute to Johnny Cash“ bringt Denis Fischer zusammen mit seiner Band die unvergesslichen Songs und den einzigartigen Spirit des „Man in Black“ zurück.

Fischer holt den typischen Cash-Sound auf authentische Weise zurück auf die Bühne und präsentiert die größten Hits des Country-Rock-Idols. Songs wie „Ring of Fire“ und „I Walk the Line“ sowie Perlen aus dem Spätwerk der Country Legende erstrahlen in einer kraftvollen Live-Performance.

„Johnny Cashs Musik lebt durch ihre Emotionen und ihre rohe Energie. Mit meiner Band möchten wir diese Energie auf die Bühne bringen und die unverwechselbare Atmosphäre von Cashs Konzerten für die heutige Generation neu erlebbar machen“, so Denis Fischer.

Fans von Live-Musik, Country und Rock’n’Roll dürfen sich auf ein echtes Highlight freuen. Eine Show, die den einzigartigen Sound von Johnny Cash in seiner ganzen Intensität und Kraft präsentiert und Musikgeschichte hautnah erlebbar macht!

Denis Fischer ist ein leidenschaftlicher Musiker, der nicht nur die Songs von Johnny Cash, sondern auch seine Liebe zur Live-Musik in jeder Note zum Ausdruck bringt. Mit seiner Band sorgt er für unvergessliche Konzerterlebnisse, die den Geist der Originale einfangen und gleichzeitig eine moderne, energiegeladene Interpretation bieten.