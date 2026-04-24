Dumme Gedanken hat jeder

ein Wilhelm Busch Abend mit Frank Roder

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Wilhelm Busch? Kenn ich! – Das werden die meisten sagen.

Frank Roder präsentiert zwar auch das Beste aus seinen Satiren – aber in einer ungewöhnlich spannenden Auswahl. Ein Wiedersehen mit Witwe Bolte und der frommen Helene ist ebenso garantiert wie das Zusammentreffen mit neuen Figuren. Wie kein anderer stellt Wilhelm Busch in seinen beißenden Reimen das Spießbürgertum in seiner Verlogenheit bloß. Und ist dabei erschreckend modern und noch immer unglaublich komisch. Keine brave Lesung, sondern etwas, das vom Schneeball zur Lawine wird.  Kein Wunder, denn der Schauspieler nähert sich dem Dichter auf sehr originelle und ganz und gar nicht ehrfürchtige Weise. Und das macht immer mehr Menschen Spaß: In zwei Stunden auf Spurensuche durch das Werk eines Dichters zu gehen – dort alte Bekannte zu treffen und viel Neues zu entdecken.

Info

Götzenburg-von-oben.jpg

Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen
Theater & Bühne
Google Kalender - Dumme Gedanken hat jeder - 2026-06-30 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Dumme Gedanken hat jeder - 2026-06-30 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Dumme Gedanken hat jeder - 2026-06-30 19:00:00 Outlook iCalendar - Dumme Gedanken hat jeder - 2026-06-30 19:00:00 ical

Tags