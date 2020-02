Tri Yann: 50 ans de scène

Dem ersten Aufeinandertreffen von Jean-Louis Jossic, Jean-Paul Corbineau und Jean Chocun bei einer Party in Nantes folgte bald schon die Gründung einer gemeinsamen Band, die sich auf privaten Festen mit einer Mischung aus amerikanischen Folksongs und bretonischen Liedern profilierte. Da die drei Gründungsmitglieder Jean hießen, nannten sie sich kurzerhand TRI YANN an Naoned (zu deutsch: „Drei Hans’ aus Nantes“), was später zu TRI YANN verkürzt wurde. Mittlerweile zählt die Band acht Musiker, die neben dem Harfenisten Alan Stivell als die bedeutendsten Vertreter des bretonischen Folkrocks gelten. Mit ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte und einer brandneuen CD im Gepäck wollen TRI YANN ihrer Laufbahn mit einer Reihe von Kénavo-Konzerten (Kénavo ist das bretonische Wort für Tschüss) an ausgewählten Orten das Sahnehäubchen aufsetzen.