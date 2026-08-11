Trialog: Psychisch krank – was jetzt?

Bei den Trialog-Veranstaltungen begegnen sich Betroffene, Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige, in der Psychiatrie Tätige sowie Interessierte auf Augenhöhe.

Dieser bietet allen Teilnehmenden den gleichberechtigten Austausch mit dem Ziel, Verständnis füreinander zu entwickeln, voneinander zu lernen und einander zu unterstützen, um dadurch das Miteinander besser gestalten zu können.

Alle Teilnehmenden entscheiden für sich selbst, ob sie sich im Austausch einbringen oder zuhören möchten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder Termin ist eine abgeschlossene Veranstaltung.